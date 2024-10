Victor Osimhen ha accusato un problema muscolare durante l'ultima partita di campionato col Kasimpasa: il nigeriano starà fuori per diverse gare.

Victor Osimhen si ferma subito per infortunio. L'attaccante in prestito dal Napoli non sarà a disposizione del Galatasaray per le prossime partite.

Il nigeriano si è trasferito in Turchia meno di un mese fa ed è subito diventato un titolare inamovibile.

Ora però ecco l'improvviso stop, patito nell'ultimo match col Kasimpasa, che non permetterà ad Osimhen di scendere in campo per alcune settimane.