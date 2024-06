Infortunio o scelta tecnica? Perché Acerbi, Locatelli, Orsolini, Scalvini, Berardi, Politano e Udogie saltano gli Europei con l'Italia

Quali sono i giocatori esclusi da Spalletti e quali invece non giocano Euro 2024 causa infortunio?

26 convocati per un sogno: conquistare l'Europeo come tre anni fa. L'Italia di Spalletti gioca Euro 2024 con la speranza di poter bissare il torneo vinto nel 2020 con Mancini come commissario tecnico.

Il commissario tecnico Spalletti, tra polemiche e pareri positivi, ha annunciato a inizio giugno la lista dei convocati per la spedizione in terra tedesca, con alcuni giocatori tagliati all'ultimo dai pre-convocati.

Insieme a loro, anche gli esclusi dalla prima lista, nonché diversi infortunati che nel corso degli ultimi mesi, chi prima e chi dopo, hanno dovuto rinunciare loro malgrado ad un posto praticamente assicurato all'Europeo 2024.