Infortunio Neres: quando torna e quante partite salta il brasiliano del Napoli

L’esterno brasiliano del Napoli si è infortunato nel finale della gara contro l’Udinese: i tempi di recupero e quando torna.

Quella contro l’Udinese è una gara che il Napoli dovrà dimenticare al più presto. Oltre al pareggio per 1-1 che ha fatto riavvicinare l’Inter (a -1 dopo il successo contro la Fiorentina), nel finale della gara del Maradona David Neres è stato vittima di un problema muscolare.

Gli esami ai quali si è sottoposto in giornata l’esterno offensivo brasiliano hanno evidenziato una lesione distrattiva del semimembranoso della coscia sinistra. Un problema non da poco che lo terrà lontano dai campi di gioco per le prossime gare.

Di seguito tutti gli aggiornamenti sull'infortunio di Neres: condizioni, tempi di recupero e quante partite salta.