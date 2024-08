Infortunio Ndoye, è lesione muscolare: quando torna l'esterno del Bologna e i suoi tempi di recupero

Lo svizzero è costretto a fermarsi per un discreto periodo di tempo. Meno serio l'infortunio rimediato da Erlic a Napoli.

A Bologna piove sul bagnato. Non bastasse il punto in due partite, e la cattiva impressione lasciata a Napoli nella gara persa per 3-0 nel weeekend, la formazione di Vincenzo Italiano deve fare i conti anche con un doppio infortunio.

Il più serio è quello di Dan Ndoye, protagonista agli Europei con la Svizzera e in campo sia contro l'Udinese che al Maradona. Meno preoccupante è invece quello rimediato da Martin Erlic, che in ogni caso è a sua volta costretto a fermarsi.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Bologna sul proprio sito nella mattinata di mercoledì 28 agosto, con le condizioni dei due calciatori e i tempi di recupero.