Infortunio Ndoye in Bologna-Fiorentina: cosa si è fatto l'esterno svizzero, quando torna e i suoi tempi di recupero

Il giocatore di Italiano si è fatto male nel primo tempo della partita contro i viola, lasciando il campo all'intervallo: le sue condizioni.

Due giorni dopo Bologna-Fiorentina, gara molto sentita per diversi motivi che la formazione dell'ex Italiano si è aggiudicata per 1-0 grazie a una rete di Odgaard, il club felsineo deve fare i conti con un problema non di poco conto: le condizioni di Dan Ndoye.

L'esterno svizzero non ha giocato tutta la partita contro la Fiorentina a causa di un infortunio: sul finire del primo tempo Gosens è entrato duramente da dietro su di lui, provocando un guaio alla caviglia all'avversario.

Ndoye ha resistito per qualche altro minuto, è rimasto in campo, ma all'intervallo ha dovuto alzare bandiera bianca rimanendo negli spogliatoi: al suo posto è entrato in campo Ferguson.