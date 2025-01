Infortunio Mkhitaryan, elongazione alla coscia per l'armeno: quando torna e i suoi tempi di recupero

Il centrocampista armeno costretto a fermarsi per il problema muscolare: Mkhitaryan era già rimasto fuori Venezia-Inter, l'esito degli esami.

Continuano i problemi fisici per l'Inter, dopo gli stop di Marcus Thuram e Hakan Calhanoglu, l'ultimo a dare forfait è stato Henrikh Mkhitaryan. Il centrocampista nerazzurro aveva giocato la Supercoppa contro il Milan ma poi in settimana ha accusato un fastidio muscolare.

L'armeno non era presente nell'ultima gara di campionato disputata dall'Inter, in trasferta con il Venezia e ha svolto gli esami strumentali per capire l'entità dell'infortunio. Simone Inzaghi può tirare un sospiro di sollievo, escluse lesioni.

Di seguito il comunicato dell'Inter e le tempistiche del rientro di Mkhitaryan, quante partite può saltare.