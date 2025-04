Infortunio per Miretti, non è stato nemmeno convocato per Genoa-Lazio: cos'ha e le sue condizioni. Out anche Ekuban

L'ex juventino e l'attaccante non fanno parte dei giocatori che affronteranno la Lazio nel tardo pomeriggio. Out anche Cornet e Malinovskyi.

Il Genoa deve registrare un forfait inatteso in vista della gara di campionato contro la Lazio, inizialmente in programma nel weekend e poi rinviata a oggi: quello di Fabio Miretti.

L'ex trequartista della Juventus non è stato inserito da Patrick Vieira nell'elenco dei convocati per la sfida contro i biancocelesti, che prenderà il via alle ore 18.30. E non si tratta, come si può immaginare, di una scelta tecnica.

Miretti non è stato convocato a causa di un infortunio. E dunque non potrà mettersi a disposizione di Vieira nella partita del Ferraris.