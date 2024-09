Infortunio per Mbappé, Ancelotti e il Real dovranno rinunciarci per diverse partite: salta anche la Champions

Mbappé fuori causa per il Derby contro l'Atletico, da valutare per il Clasico contro il Barcellona.

Kylian Mbappé non giocherà il Derby di Madrid. Il fuoriclasse francese, già trascinatore dei Blancos in questo primo mese e mezzo di gare ufficiali, si è infortunato e non potrà prendere parte alla gara contro l'Atletico. Ma non solo.

Il problema accusato da Mbappé, infatti, costringerà Ancelotti a rinunciare all'ex PSG per diverse partite, anche quelle di Champions League. Nello specifico si tratta di un infortunio al bicipite femorale, rimediato nell'ultima partita di Liga vinta contro l'Alaves.