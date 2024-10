Infortunio Mandragora: l’entita del problema, quando torna e quante partite salta

Il centrocampista della Fiorentina si è infortunato in Conference League: l’entità del problema e i possibili tempi di recupero.

La sfida contro i The New Saints ha lasciato in eredità alla Fiorentina i primi tre punti nella nuova edizione della Conference League, ma anche un infortunio con il quale fare i conti.

Nel corso del primo tempo infatti, Rolando Mandragora, dopo aver calciato un pallone (e colpito l’incrocio dei pali), si è accasciato a terra mimando subito verso la panchina il gesto del cambio.

La reazione del giocatore, parso molto dolorante, ha fatto pensare ad un qualcosa di relativamente grave ed effettivamente il problema riportato al ginocchio sinistro ha richiesto un intervento chirurgico.