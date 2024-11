Infortunio per Lukaku, Tedesco rivela: "Problema a un ginocchio, non può allenarsi". Cosa filtra verso Napoli-Roma

SSC Napoli vs Roma

Il ct del Belgio confessa che il centravanti non è stato liberato di comune accordo: "Problemi dopo la gara contro l'Italia, ha fatto un'iniezione".

Sembrava che la "liberazione" anticipata di Romelu Lukaku, che questa sera non sfiderà Israele nella sesta e ultima giornata dei gironi di Nations League, rappresentasse una buona notizia per il Napoli. E invece non è così. Tutt'altro.

Il centravanti azzurro è stato rimandato a casa dal Belgio a causa di un infortunio: un problema al ginocchio rimediato dopo la partita contro l'Italia, giocata giovedì sera e persa per 1-0, gli ha impedito di essere a disposizione del ct Domenico Tedesco.

Proprio quest'ultimo ha spiegato nel dettaglio la situazione relativa a Lukaku alla vigilia della gara contro Israele, in programma questa sera alle ore 20.45.