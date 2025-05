Trauma distorsivo alla caviglia destra per Stanislav Lobotka, ko durante Lecce-Napoli: lo slovacco resta in dubbio per il Genoa.

La diagnosi dell'infortunio di Stanislav Lobotka, dopo circa 72 ore, è ufficiale. Il Napoli ha reso noto l'esito degli esami ai quali si è sottoposto lo slovacco, andato ko durante il match di sabato scorso in casa del Lecce. Cos'ha Lobotka? Quando torna? Condizioni e tempi di recupero. L'articolo prosegue qui sotto