Infortunio Lobotka, l'esito degli esami: quante partite salta e tempi di recupero

Infortunio muscolare per Lobotka, rimediato con la Slovacchia: il Napoli dovrà fare a meno di lui nelle prossime gare.

La sosta dedicata alle nazionali non ha portato buone notizie per il Napoli: a fermarsi per infortunio sono stati sia Stanislav Lobotka che Mathias Olivera.

Il centrocampista, nello specifico, ha rimediato un problema muscolare che lo ha costretto al cambio nel finale di Azerbaigian-Slovacchia, match vinto dagli ospiti col risultato di 1-3.

Conte dovrà così rinunciare al suo metronomo nei prossimi impegni del Napoli, alle prese col solo campionato da affrontare in virtù dell'assenza nelle competizioni continentali.