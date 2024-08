Infortunio Le Fee: quando torna e quante partite salta

La Roma è costretta a fare i conti con l’infortunio di Enzo Le Fee: i tempi di recupero e quante partite può saltare.

La partita valida per il secondo turno di campionato contro l’Empoli, ha lasciato in eredità alla Roma non solo una pesante sconfitta interna, ma anche un infortunio con il quale dover fare i conti.

Nelle battute finali del match infatti, Enzo Le Fee ha riportato un problema muscolare che lo costringerà a saltare alcune partite.

Il centrocampista transalpino ha fatto il suo ingresso sul terreno di gioco al 62’ in sostituzione di Cristante ed è comunque rimasto in campo fino al triplice fischio finale.