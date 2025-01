Infortunio Lazzari, la data del rientro: quando torna, i tempi di recupero e quante partite salta

Il terzino biancoceleste si è fatto male durante la partita pareggiata contro il Como: quando potrà tornare in campo.

Alla Lazio piove sul bagnato: non bastasse la mini-crisi di risultati della formazione di Marco Baroni, che nell'ultimo periodo ha perso 6-0 in casa contro l'Inter e poi il derby, ora si è pure fatto male Manuel Lazzari.

Il terzino ex SPAL si è infortunato nel corso dell'ultima partita di campionato, pareggiata per 1-1 all'Olimpico nella serata di venerdì 10 gennaio. E ora dovrà rimanere lontano dai campi di gioco per diverso tempo, privando Baroni di una importante opzione sulla fascia destra della difesa.

Quando potrà tornare in campo Lazzari? Quali sono i suoi tempi di recupero? Il quadro della situazione.