L'attaccante argentino è stato fermato da un affaticamento muscolare: niente allenamento in gruppo. Come lui anche De Vrij.

Lautaro Martinez si ferma. Questa è la notizia, poco piacevole per chi ha a cuore l'Inter, proveniente da Appiano Gentile proprio alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Feyenoord.

Problema muscolare per l'attaccante argentino e niente allenamento in gruppo agli ordini di Simone Inzaghi. Il quale, dunque, deve registrare lo stop del proprio giocatore più rappresentativo a 24 ore dalla gara che potrebbe qualificare i nerazzurri ai quarti di Champions League.

Medesimo discorso riguarda un altro elemento della rosa dell'Inter come Stefan de Vrij, peraltro ex della partita e applaudito all'andata dai suoi ex tifosi: anche per lui niente allenamento in gruppo.