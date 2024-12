Infortunio per Koopmeiners: sostituito all'intervallo di Monza-Juventus

Monza vs Juventus

Koopmeiners costretto al cambio: problema muscolare, il suo Monza-Juventus è durato soltanto un tempo.

Primo tempo in quel di Monza fortunato sotto l'aspetto del risultato per la Juventus, molto meno per quanto riguarda il fronte infortuni: a fermarsi, stavolta, è stato Teun Koopmeiners.

La partita dell'ex Atalanta si è conclusa all'intervallo, quando ha lasciato spazio a Khephren Thuram in mezzo al campo.

Un forfait che rischia di pesare tanto nell'ottica del prosieguo della stagione bianconera: il 3 gennaio, infatti, i bianconeri saranno impegnati nella semifinale di Supercoppa Italiana contro il Milan, pochi giorni dopo l'impegno di campionato con la Fiorentina.