Infortunio per Kean e Milik parzialmente in gruppo: le ultime verso Cagliari-Juventus

Moise Kean si è fermato a causa di un fastidio al ginocchio, mentre Arek Milik viaggia verso il recupero: le sensazioni per la trasferta di Cagliari.

Due giorni dopo il derby pareggiato 0-0 contro il Torino, la Juventus pensa già al prossimo impegno di campionato. Ovvero alla sfida che la vedrà impegnata, in anticipo, venerdì 19 aprile alla Unipol Domus, casa del Cagliari.

Sfida in cui rischia di non esserci Moise Kean: l'ex attaccante di Everton e PSG si è fermato nuovamente, poche settimane dopo il rientro in campo dall'infortunio che lo aveva tenuto ai box per diversi mesi tra dicembre e marzo.

Di contro, le buone notizie riguardano invece Arek Milik: diversamente da Kean, il rientro in campo del polacco è sempre più vicino.