Fullkrug Milan GenoaGetty Images
Michael Di Chiaro

Infortunio Fullkrug, infrazione al dito del piede: i tempi di recupero e quante partite salta

L'attaccante tedesco, arrivato a gennaio dal West Ham, è finito ko: le condizioni e i tempi di recupero.

Pessima notizia in casa Milan: i rossoneri perdono Niclas Fullkrug.

L'attaccante rossonero, arrivato soltanto poche settimane fa dal West Ham, è finito ko accusando un'infrazione ad un dito del piede proprio nel corso del match contro la Fiorentina, contro cui ha giocato la sua prima partita da titolare in maglia rossonera.

Un'altra defezione, dunque, per Massimiliano Allegri in vista dei prossimi impegni: di seguito tutti gli aggiornamenti sull'infortunio di Fullkrug, quando torna e quante partita salterà.

  • L'INFORTUNIO DI FULLKRUG

    Come riferito da Sky, l'attaccante rossonero deve fare i conti con un'infrazione ad un dito del piede e di conseguenza sarà costretto a fermarsi e a saltare i prossimi impegni ufficiali in maglia rossonera.

  • QUANDO TORNA FULLKRUG

    Fullkrug dovrebbe rimanere fermo ai box per un paio di settimane: di conseguenza il suo ritorno in campo è ipotizzabile già per la fine del mese di gennaio.

  • QUANTE PARTITA SALTA FULLKRUG

    Come detto, Fullkrug tornerà a disposizione di Allegri solamente a febbraio inoltrato. Di seguito ecco in quali partite i rossoneri dovranno fare a meno del loro nuovo attaccante.

    QUANTE PARTITE SALTA

    • Como-Milan (15 gennaio)
    • Milan-Lecce (18 gennaio)

    POSSIBILE RIENTRO

    • Roma-Milan (25 gennaio)
