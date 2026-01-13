Infortunio Fullkrug, infrazione al dito del piede: i tempi di recupero e quante partite salta

Pessima notizia in casa Milan: i rossoneri perdono Niclas Fullkrug.
L'attaccante rossonero, arrivato soltanto poche settimane fa dal West Ham, è finito ko accusando un'infrazione ad un dito del piede proprio nel corso del match contro la Fiorentina, contro cui ha giocato la sua prima partita da titolare in maglia rossonera.
Un'altra defezione, dunque, per Massimiliano Allegri in vista dei prossimi impegni: di seguito tutti gli aggiornamenti sull'infortunio di Fullkrug, quando torna e quante partita salterà.