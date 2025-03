Serio infortunio per Florian Wirtz del Bayer Leverkusen: salta il ritorno contro il Bayern Monaco in Champions e rischia un lungo stop

Il talento tedesco è stato costretto al cambio dopo pochi minuti dal suo ingresso contro il Werder Brema: la risonanza ha evidenziato una lesione.

Brutte notizie per Xabi Alonso: a poche ore dalla tanto attesa sfida di ritorno contro il Bayern Monaco in Champions League, il Bayer Leverkusen perde per infortunio Florian Wirtz.

Il talento classe 2003 era inizialmente rimasto a riposo nella gara di campionato contro il Werder Brema, ma un duro intervento alla caviglia lo ha obbligato ad abbandonare il campo.

Gli esami hanno confermato una lesione, costringendo il numero 10 a saltare non solo il big match europeo contro i bavaresi, ma probabilmente anche diverse altre partite: il rischio di un lungo stop è concreto.