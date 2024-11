Infortunio Fazzini, c'è lesione muscolare: quando rientra in campo, i tempi di recupero e quante partite salta

Il centrocampista dell'Empoli ha saltato il posticipo poi vinto contro il Como: l'infortunio, come comunicato dal club toscano, è piuttosto serio.

L'infortunio di Jacopo Fazzini è serio: 24 ore circa il successo di misura dell'Empoli sul Como, importantissimo nel contesto della lotta per la salvezza, il report medico dei toscani lascia pochi dubbi.

Il centrocampista di D'Aversa ha riportato una lesione muscolare, e dunque dovrà star fuori per un periodo non brevissimo di tempo. Proprio per questo motivo aveva saltato il posticipo di lunedì contro i lariani, vinto per 1-0 grazie a una rete di Pellegri.

Fazzini avrebbe giocato certamente dall'inizio, ma alla fine ha dato forfait. E ora non sarà a disposizione del proprio allenatore neppure per le partite successive dell'Empoli.