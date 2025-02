Infortunio Dovbyk: quando torna e quante partite salta l'attaccante della Roma

Problema fisico per l’attaccante ucraino, ai box per un risentimento muscolare all’adduttore: i tempi di recupero e quando torna.

Artem Dovbyk fermo ai box per un risentimento muscolare all’adduttore. È questa la cattiva notizia arrivata poco prima della sfida di Europa League tra Roma e Porto, con l’attaccante ucraino che si è fermato proprio durante la rifinitura del match.

Un problema non da poco per Claudio Ranieri, costretto a rinunciare al suo terminale offensivo principale in un momento molto delicato dalla stagione.

Di seguito tutti gli aggiornamenti sull'infortunio di Dovbyk: condizioni, tempi di recupero, quante partite salta e chi lo sostituirà nelle prossime gare.