Infortunio Dodô, perché è uscito all'intervallo di Fiorentina-Juventus: le sue condizioni, i tempi di recupero e quando torna

Il brasiliano ha giocato solamente il primo tempo, alzando poi bandiera bianca e venendo sostituito dal giovane Fortini tra primo e secondo tempo: quando potrà tornare in campo.

Dodô ha giocato solamente il primo tempo della sfida tra Fiorentina e Juventus, terminata 1-1 nel tardo pomeriggio di sabato. E questo, considerando l'importanza del giocatore viola ma anche della partita stessa, ha sorpreso tutti.

Il brasiliano è partito regolarmente titolare, come sempre, giocando esterno a tutta fascia sulla destra. Ma tra primo e secondo tempo è stato lasciato negli spogliatoi dal nuovo allenatore Paolo Vanoli, che al suo posto ha inserito in campo il giovane Fortini.

Perché Dodô non è rientrato in campo per la ripresa, dunque? Non per una scelta tecnica del tecnico viola: per un infortunio che ora andrà attentamente monitorato.

  • L'INFORTUNIO DI DODÔ

    Dodô ha lasciato il campo a causa di un problema muscolare: per la precisione, un risentimento ai flessori della coscia destra. Per questo motivo, dopo aver disputato il primo tempo, non ha potuto continuare ad aiutare la Fiorentina anche nella ripresa.

  • "NON HO POTUTO CONTINUARE"

    A confermare come il cambio all'intervallo sia stato di natura fisica è stato lo stesso Dodô, che dopo la partita contro la Juventus ha postato un messaggio social esaltando la prestazione della Fiorentina e ringraziando i tifosi.

    "Firenze, sei la nostra forza, grazie per essere sempre al nostro fianco. L’anno è lungo e ci impegneremo per migliorare le cose. Congratulazioni squadra, non ho potuto continuare la partita, ma voi siete dei guerrieri e avete lottato fino alla fine. Forza viola Sempre".

  • I TEMPI DI RECUPERO

    La situazione di Dodô verrà monitorata oggi, domenica. Secondo la Gazzetta dello Sport, però, l'infortunio costringerà l'ex giocatore dello Shakhtar Donetsk a saltare la prossima sfida della Fiorentina, in programma tra pochi giorni.

    La gara in questione è quella di Conference League contro i greci dell'AEK e si giocherà al Franchi nella serata di giovedì 27 novembre, con calcio d'inizio alle ore 21.00: Dodô, dunque, non sarà a disposizione di Vanoli.

    I tempi di recupero del brasiliano saranno più chiari dopo gli esami che lo stesso giocatore effettuerà in questi giorni, per capire se sia possibile la sua presenza in casa dell'Atalanta domenica 30: presenza che, a oggi, è da considerarsi assolutamente in dubbio.

  • QUANTE PARTITE SALTA DODÔ

    • Fiorentina-AEK (Conference League) - 27 novembre

    IN DUBBIO PER...

    • Atalanta-Fiorentina (Serie A) - 30 novembre
Serie A
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO