Infortunio Dodô, perché è uscito all'intervallo di Fiorentina-Juventus: le sue condizioni, i tempi di recupero e quando torna

A confermare come il cambio all'intervallo sia stato di natura fisica è stato lo stesso Dodô, che dopo la partita contro la Juventus ha postato un messaggio social esaltando la prestazione della Fiorentina e ringraziando i tifosi.

"Firenze, sei la nostra forza, grazie per essere sempre al nostro fianco. L’anno è lungo e ci impegneremo per migliorare le cose. Congratulazioni squadra, non ho potuto continuare la partita, ma voi siete dei guerrieri e avete lottato fino alla fine. Forza viola Sempre".