Infortunio Dodô, perché è uscito all'intervallo di Fiorentina-Juventus: le sue condizioni, i tempi di recupero e quando torna

Dodô ha giocato solamente il primo tempo della sfida tra Fiorentina e Juventus, terminata 1-1 nel tardo pomeriggio di sabato. E questo, considerando l'importanza del giocatore viola ma anche della partita stessa, ha sorpreso tutti.
Il brasiliano è partito regolarmente titolare, come sempre, giocando esterno a tutta fascia sulla destra. Ma tra primo e secondo tempo è stato lasciato negli spogliatoi dal nuovo allenatore Paolo Vanoli, che al suo posto ha inserito in campo il giovane Fortini.
Perché Dodô non è rientrato in campo per la ripresa, dunque? Non per una scelta tecnica del tecnico viola: per un infortunio che ora andrà attentamente monitorato.