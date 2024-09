Infortunio Djimsiti con l'Albania: quando torna il difensore dell'Atalanta e i suoi tempi di recupero

Berat Djimsiti si è fermato nel ritiro con l'Albania e salterà le sfide di Nations League: quando potrà tornare in campo il difensore dell'Atalanta.

Due sconfitte di fila in campionato, la goleada al passivo in casa dell'Inter e ora l'ennesimo infortunio di un'estate particolarmente complicata anche da questo punto di vista per l'Atalanta: quello di Berat Djimsiti.

L'ex difensore del Benevento si è dovuto fermare nel ritiro dell'Albania, che lo aveva chiamato per i primi impegni del girone di Nations League. E ora, al pari di altri compagni, toglierà un'opzione preziosa a Gian Piero Gasperini.

Djimsiti è peraltro reduce dalla sfortunata notte di San Siro contro l'Inter, nella quale ha firmato un'autorete aprendo immediatamente la strada al largo successo della squadra di Simone Inzaghi.