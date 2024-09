In vista delle partite contro Manchester City e Milan, Dimarco finisce k.o: le condizioni dell'esterno e quando recupera.

Federico Dimarco si è infortunato. Intoccabile di Simone Inzaghi, tra i punti di forza assoluti dell'Inter in questi anni, l'esterno nerazzurro non potrà scendere in campo nelle prossime partite ufficiali della squadra meneghina, in un mini-ciclo essenziale tra fine estate e inizio autunno.

In campo da titolare come di consueto nella partita pareggiata a Monza per 1-1, Dimarco non era stato sostituito nella ripresa nonostante un problema muscolare, nell'ultimo incontro in vista del big match contro il Manchester City di Champions League. A cui l'ex Parma non potrà partecipare.

"Era affaticato, ma erano solo crampi" aveva evidenziato Inzaghi al termine della partita. Dimarco, invece, dovrà rimanere fermo per il prossimo match ufficiale. Per il giocatore interista non c'è stata la possibilità di essere sostituito visti i cambi finiti, rimanendo in campo fino al triplice fischio finale.