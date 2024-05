Altro infortunio per De Sciglio: salta Juventus-Salernitana. Cos'ha e i tempi di recupero

Non c'è pace per il terzino bianconero, costretto nuovamente a fermarsi. Le ultime sulle condizioni di Yildiz e Alex Sandro.

Mattia De Sciglio si ferma nuovamente. E nuovamente sarà costretto a dare forfait, ormai quasi una costante dal momento del gravissimo infortunio rimediato poco più di un anno fa contro il Lecce.

Il terzino della Juventus, questa volta, è stato stoppato da un problema muscolare. E dunque non sarà certamente a disposizione di Massimiliano Allegri in occasione della prossima sfida di campionato della Juventus, in programma domenica contro la Salernitana.

Di seguito le ultime sulle condizioni di De Sciglio, ma anche di Alex Sandro e Kenan Yildiz, ovvero i due che domenica scorsa sono stati costretti a saltare la sfida contro la Roma.