Infortunio per De Ketelaere, è lesione muscolare: la data del rientro, quando torna e i suoi tempi di recupero

C. De Ketelaere

Il belga si è fermato durante l'allenamento di martedì a causa di un problema muscolare serio: quando potrà tornare a disposizione di Gasperini.

All'Atalanta, ora, ha iniziato davvero a piovere sul bagnato: non bastassero le tre sconfitte di fila in campionato che ne stanno mettendo a rischio addirittura la partecipazione alla prossima Champions League, ecco che si è infortunato Charles De Ketelaere.

Il funambolo belga si è fatto male durante l'allenamento svolto martedì agli ordini di Gian Piero Gasperini: a fermarlo, nello specifico, è stato un infortunio muscolare. Ed è uno stop che lo costringerà a un periodo ai box non breve, specialmente in un periodo così importante e delicato della stagione.

De Ketelaere salterà infatti i prossimi due big match che attendono l'Atalanta in campionato: prima quello contro il Bologna, una sorta di scontro Champions, e poi quello da ex contro il Milan. Un bel problema per Gasperini.