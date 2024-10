Infortunio Chukwueze, cosa si è fatto in Nazionale e quando rientra dopo lo stop: tempi di recupero ed esami, k.o con la Nigeria

Chukwueze infortunato con la Nigeria, torna in Italia per essere valutato dal Milan in vista delle prossime partite.

La stagione e l'era in maglia Milan non è certo esaltante, anzi. Samuel Chukwueze gioca poco ed è spesso fuori causa, vuoi per impegni con la Nazionale nigeriana, vuoi per infortuni. Come capitato in questa pausa per la rappresentative.

Durante la sfida di qualificazione alla prossima Coppa d'Africa contro la Libia, Chukwueze è infatti finito k.o. Subentrato nella ripresa, il giocatore nigeriano ha accusato un fastidio muscolare che lo ha riportato a Milano, così da essere valutato dallo staff rossonero in vista dei prossimi impegni ufficiali.

L'annata di Chukwueze fin qui è stata quanto mai anonima, con appena 194 minuti totali tra Serie A e Champions League, che hanno portato a grossi dubbi sulla sua conferma in rossonero dal 2025.