Infortunio per Castellanos durante Lazio-Napoli, cosa si è fatto e le sue condizioni: cambio immediato, è andato dritto negli spogliatoi

La Lazio ha perso il Taty dopo appena 24 minuti dall'inizio della partita: sostituzione obbligata, al suo posto in campo Noslin.

Questa non ci voleva proprio: la Lazio ha perso Valentin Castellanos, la cui partita contro il Napoli, valida per la venticinquesima giornata di Serie A, è durata meno di un tempo. Anzi: meno di mezz'ora.

24 minuti è riuscito a rimanere in campo il Taty, che poi ha dovuto alzare bandiera bianca: colpa di un infortunio muscolare che gli ha reso impossibile rimanere in campo, tanto da richiedere e ottenere la sostituzione immediata.

Un problema non da poco per la Lazio, considerando come Castellanos sia fino a questo momento il principale marcatore della squadra di Marco Baroni in campionato (9 reti).