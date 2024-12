Infortunio Cambiaso, le condizioni dopo gli esami al J Medical: come sta, quando torna, i tempi di recupero

La Juventus perde Cambiaso, l'esterno costretto a fermarsi dopo il problema alla caviglia subito contro il Bologna.

Continua la sfortuna della Juventus a livello di infortuni: l'ultimo ad essersi fermato è Andrea Cambiaso, che è stato costretto ad uscire dopo 15 minuti nel match contro il Bologna.

Per Cambiaso un problema alla caviglia dopo essere stato colpito dal pallone calciato da Ndoye; il giocatore ha provato a rimanere in campo per qualche minuto e poi ha chiesto il cambio.

In mattinata ha svolto gli esami al J Medical per capire l'entità dell'infortunio e quanto dovrà stare fuori.