Infortunio per Camavinga: lesione del bicipite femorale, salta anche l'Atalanta. Quando torna e i suoi tempi di recupero

Il centrocampista francese si è fatto male nel secondo tempo della gara persa dal Real Madrid contro il Liverpool: quando tornerà in campo.

Se è vero che le cattive notizie di solito non arrivano da sole, il Real Madrid non fa eccezione: nella notte che li ha visti perdere per 2-0 in casa del Liverpool, gli spagnoli hanno dovuto fare a meno anche di Eduardo Camavinga.

Il centrocampista francese si è fatto male all'inizio del secondo tempo della partita di Anfield, vinta per 2-0 dal Liverpool. Un infortunio arrivato poco dopo la rete dell'1-0 dei Reds, messa a segno da Mac Allister.

L'infortunio di Camavinga non è banale, come confermato il giorno successivo dal Real Madrid con un comunicato ufficiale, in seguito agli esami strumentali a cui si è sottoposto l'ex giocatore del Rennes.