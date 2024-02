Infortunio Calhanoglu, perché il turco dell'Inter non ha giocato a Lecce: "Speriamo di non perderlo a lungo"

Hakan Calhanoglu effettuerà lunedì degli esami di controllo dopo aver saltato la gara di Lecce: lo ha rivelato Simone Inzaghi.

L'Inter di riserva, se così si può chiamare, ha stravinto anche a Lecce: un 4-0 rotondo al quale, però, Hakan Calhanoglu non ha partecipato.

Il centrocampista turco ha lasciato il proprio posto davanti alla difesa a Kristjan Asllani, autore peraltro dell'assist per il momentaneo 0-1 di Lautaro Martinez. A Lecce c'era, ma si è seduto in panchina a causa di un problema fisico.

Calhanoglu, in pratica, era presente ma al contempo non era a disposizione a causa di un infortunio, come spiegato da Simone Inzaghi.