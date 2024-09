Infortunio per Calafiori: problema a un ginocchio, le immagini dopo Arsenal-Leicester sono allarmanti

L'ex bolognese si è fatto male nel finale della gara vinta contro il Leicester. Arteta: "Dopo la partita era un po' affranto". Gunners in ansia.

Riccardo Calafiori ha giocato dall'inizio per la seconda volta (consecutiva) in Premier League da quando, in estate, si è trasferito dal Bologna all'Arsenal. Il debutto è stato super, con quel goal meraviglioso sotto l'incrocio al Manchester City. Mentre il bis ha assunto contorni dolci e amari allo stesso tempo.

Sabato pomeriggio, l'Arsenal ha superato per 4-2 il Leicester City all'Emirates Stadium al termine di una partita dai mille volti: 2-0 Gunners, poi 2-2, quindi i due goal dell'estasi firmati in pieno recupero da un'autorete di Ndidi e infine da Havertz.

Calafiori è rimasto in campo per tutta la gara. Ma proprio quando il tempo stava per scadere è rimasto vittima di un infortunio che sta lasciando l'Arsenal e lo stesso giocatore in un leggero stato di preoccupazione.