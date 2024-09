Altro infortunio, Calabria salta il derby Inter-Milan: quando torna e i suoi tempi di recupero

Inter vs AC Milan

Un affaticamento all'adduttore costringe Davide Calabria a fermarsi nuovamente: il capitano rossonero aveva già saltato Milan-Venezia.

Davide Calabria salta il derby. Il capitano del Milan non sarà a disposizione di Paulo Fonseca per la stracittadina contro l'Inter, in programma a San Siro domenica sera con calcio d'inizio alle ore 20.45.

Calabria, che era già stato costretto a saltare la precedente partita di campionato contro il Venezia, era tornato in campo e nell'undici titolare di Fonseca contro il Liverpool, nella notte del negativo esordio rossonero in Champions League.

Ora un nuovo stop, anche se con ogni probabilità Calabria avrebbe in ogni caso fatto spazio al pari ruolo Emerson Royal nella formazione di partenza del Milan contro l'Inter.