Infortunio Bremer, cosa si è fatto contro il Lipsia e quando torna: condizioni e tempi di recupero

Juventus in ansia per l'infortunio di Bremer, subito k.o nella partita contro il Lipsia: fuori dopo appena sei minuti in Champions League.

Poche volte la Juventus ha dovuto fare i conti con una partenza così sfortunata. Due cambi obbligatori per Thiago Motta nei primi dodici minuti in quel di Lipsia, per la seconda partita di Champions League: prima Bremer, al 6', e dunque Nico Gonzalez, al 12'. Tra i due è soprattutto Bremer a preoccupare la Juventus e i tifosi bianconeri, vista la chiara sofferenza mostrata dall'ex centrale del Torino sul terreno di gioco della Red Bull Arena. I fans della Juventus, la società bianconera e i fanta-allenatori che hanno puntato su un big assoluto come Bremer, incrociano le dita in vista di ulteriori aggiornamenti sull'infortunio del difensore sudamericano. L'articolo prosegue qui sotto