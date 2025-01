Infortunio Bisseck, brutte notizie per l'Inter di Inzaghi: l'esito degli esami e quando torna

Il difensore tedesco si è fermato a causa di un problema muscolare e nella giornata di oggi si è sottoposto agli esami strumentali di rito.

L’Inter deve fare nuovamente i conti con un infortunio. I nerazzurri e il loro tecnico Simone Inzaghi non potranno contare su Yann Bisseck per diverse partite.

Il difensore tedesco, dopo aver accusato un problema fisico in seguito alla Supercoppa Italiana a Riad, in Arabia Saudita, si è sottoposto a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, che hanno evidenziato una distrazione muscolare agli adduttori della coscia sinistra.

Una brutta notizia per il club meneghino, che deve fare già i conti con diverse defezioni in un momento delicato, in cui già a partire dalla sfida di Venezia in programma domenica dovrà reagire dopo la rimonta subita in Supercoppa Italiana.