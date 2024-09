Infortunio Bennacer, i tempi di recupero dell'algerino: lungo stop, torna in campo solo nel 2025

Ismael Bennacer è stato operato al polpaccio in Finlandia: quattro mesi di stop, tornerà a disposizione all'inizio del prossimo anno.

L'immagine della sedia a rotelle non lasciava presagire nulla di particolarmente buono. E ora il comunicato del Milan conferma le cattive sensazioni: lo stop di Ismael Bennacer sarà decisamente lungo.

Il 2024 del centrocampista algerino, vicino all'addio in estate prima di tornare a far parte a tutti gli effetti della rosa di Paulo Fonseca, finisce qui: l'infortunio rimediato qualche giorno fa nel ritiro dell'Algeria, durante la sosta per gli impegni delle nazionali, è serio e costringerà Bennacer a rimanere diversi mesi lontano dai campi di gioco.

Il tutto è stato comunicato ufficialmente dal Milan al termine dell'operazione alla quale l'ex empolese si è sottoposto in mattinata in Finlandia.