Infortunio per Bastoni: perché è stato sostituito in Inter-Parma, cos'ha e cosa rischia verso il Bayer Leverkusen

Il centrale nerazzurro è stato tolto dal campo per un problema fisico da Inzaghi a un quarto d'ora dalla fine: il motivo.

Con l'Inter in vantaggio per 3-0 sul Parma, Simone Inzaghi ha deciso di operare il quarto cambio a un quarto d'ora dalla fine: fuori Alessandro Bastoni e dentro al suo posto un ex come Matteo Darmian.

Solo che la sostituzione decisa dal tecnico nerazzurro non ha avuto connotati solo e unicamente tecnici: di mezzo c'è un problema fisico accusato dal giocatore della Nazionale, pure lui un ex della partita.

Un guaio che, a pochi giorni dall'importante sfida di Champions League in programma martedì sera in casa del Bayer Leverkusen, assume una valenza piuttosto alta.