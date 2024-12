L'infortunio di Barella: come sta, l'esito degli esami e tempi di recupero

Nicolò Barella si è sottoposto a esami di controllo dopo il fastidio muscolare accusato all'Olimpico contro la Lazio.

La goleada dell'Olimpico ha lasciato in dote all'Inter una consapevolezza ritrovata ma anche un problema relativo all'infortunio di un giocatore di non poco conto, ovvero Nicolò Barella.

Il centrocampista sardo, a segno con un bellissimo tiro dalla lunga distanza, si è poi fermato a scopo precauzionale dopo aver lamentato un fastidio all'adduttore della coscia destra.

Dopo l'iniziale decisione di non procedere con gli esami medici, alla fine in casa Inter si è scelto di approfondire la questione per vederci più chiaro in vista dei prossimi e numerosi impegni.