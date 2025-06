Infortunio Baldanzi con l'Italia Under 21: quando torna e le sue condizioni in vista dei quarti agli Europei

Infortunio per il calciatore dell’Italia Under 21, costretto a uscire dal campo al minuto 63 dopo un fallo: le sue condizioni in vista dei quarti.

Una nota stonata nel successo azzurro. La vittoria contro la Slovacchia ha garantito agli Azzurrini la certezza della qualificazione ai quarti di finale dell’Europeo Under 21. Resta adesso da capire se la formazione allenata dal Ct Nunziata chiuderà il raggruppamento al primo o al secondo posto, ma questo si saprà al termine della terza e ultima gara del girone contro la Spagna, anche lei sei punti dopo due giornate. Intanto a preoccupare l’ambiente azzurro sono le condizioni di Tommaso Baldanzi, uscito anzitempo per infortunio. Come sta il calciatore della Roma? Che genere di infortunio ha riportato? L'articolo prosegue qui sotto