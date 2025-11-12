Pubblicità
Pubblicità
Anguissa CamerunGetty Images
Stefano Silvestri

Infortunio per Anguissa col Camerun: salta la Repubblica Democratica del Congo, il Napoli trema

Il centrocampista azzurro ha rimediato un problema muscolare in allenamento e ha lasciato il ritiro del Camerun: esami previsti tra giovedì e venerdì.

Pubblicità

Per il Napoli, reduce da due pareggi senza reti e dalla sconfitta di Bologna che ha fatto esplodere Antonio Conte, rischia di piovere sul bagnato. Le news provenienti dall'Africa non sono positive: si è fatto male Frank Anguissa.

Come conferma Sky il centrocampista azzurro ha rimediato un risentimento al flessore in allenamento. E di conseguenza salterà la gara del suo Camerun contro la Repubblica Democratica del Congo di giovedì sera, valida per le Qualificazioni ai prossimi Mondiali.

Una notizia pessima per un club alla ricerca di sé stesso dopo il disastroso pomeriggio del Dall'Ara, ma anche per uno dei suoi uomini simbolo. In attesa di capirne qualcosa di più.

  • L'INFORTUNIO DI ANGUISSA

    Anguissa, come già accennato, si è fatto male durante un allenamento con il Camerun: una seduta di preparazione alla gara contro la Repubblica Democratica che si è svolta a Rabat, Capitale del Marocco, dove verrà disputata la gara di giovedì.

    Il problema è muscolare, ma soltanto gli esami di rito ne riveleranno con certezza l'entità e la gravità.

    Come il centrocampista del Napoli, ha rimediato un problema muscolare anche Eric Choupo-Moting, oggi ai New York Red Bulls in MLS. Ancora secondo la Gazzetta, in Camerun "alcuni cronisti hanno collegato gli infortuni a un allenamento troppo intenso".

    • Pubblicità

  • ATTESA PER GLI ESAMI

    Gli esami in questione, una volta che il calciatore sarà rientrato in Italia, verranno effettuati tra giovedì e venerdì: solo in seguito si potrà comprendere con maggiore chiarezza che cosa si sia fatto Anguissa e, di conseguenza, per quanto tempo il 99 del Napoli dovrà rimanere a riposo.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • NIENTE PARTITA COL CAMERUN

    La certezza, intanto, è che Anguissa non sarà in campo giovedì sera a Rabat per la partita contro la Repubblica Democratica del Congo (calcio d'inizio alle 20). Si tratta di una delle due semifinali playoff delle Qualificazioni africane: l'altra è Nigeria-Gabon, in programma sempre giovedì ma alle 18.

    Le vincenti delle due partite si sfideranno così in finale, gara che si giocherà domenica sempre in Marocco e che metterà in palio un posto ai playoff intercontinentali a cui sono già certe di partecipare la Bolivia e la Nuova Caledonia.

  • IL NAPOLI TREMA

    Trema dunque il Napoli, che attende di capire la reale entità del guaio muscolare rimediato da Anguissa in Marocco. E dunque, di conseguenza, se l'ex Fulham e Nizza sarà a disposizione di Conte per la prossima partita di campionato.

    Sfida in programma sabato 22 alle ore 20.45 al Maradona contro un altro avversario in crisi: l'Atalanta, che proprio nelle scorse ore è passata dalle mani di Ivan Juric a quelle di Raffaele Palladino.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Coppa Italia
Napoli crest
Napoli
NAP
Cagliari crest
Cagliari
CGL