Infortunio per Anguissa col Camerun: salta la Repubblica Democratica del Congo, il Napoli trema

La certezza, intanto, è che Anguissa non sarà in campo giovedì sera a Rabat per la partita contro la Repubblica Democratica del Congo (calcio d'inizio alle 20). Si tratta di una delle due semifinali playoff delle Qualificazioni africane: l'altra è Nigeria-Gabon, in programma sempre giovedì ma alle 18.

Le vincenti delle due partite si sfideranno così in finale, gara che si giocherà domenica sempre in Marocco e che metterà in palio un posto ai playoff intercontinentali a cui sono già certe di partecipare la Bolivia e la Nuova Caledonia.