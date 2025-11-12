Infortunio per Anguissa col Camerun: salta la Repubblica Democratica del Congo, il Napoli trema

Per il Napoli, reduce da due pareggi senza reti e dalla sconfitta di Bologna che ha fatto esplodere Antonio Conte, rischia di piovere sul bagnato. Le news provenienti dall'Africa non sono positive: si è fatto male Frank Anguissa.
Come conferma Sky il centrocampista azzurro ha rimediato un risentimento al flessore in allenamento. E di conseguenza salterà la gara del suo Camerun contro la Repubblica Democratica del Congo di giovedì sera, valida per le Qualificazioni ai prossimi Mondiali.
Una notizia pessima per un club alla ricerca di sé stesso dopo il disastroso pomeriggio del Dall'Ara, ma anche per uno dei suoi uomini simbolo. In attesa di capirne qualcosa di più.