Infortunio Alberto Moreno in Como-Atalanta: quando torna lo spagnolo, la data del rientro e i tempi di recupero

Il terzino ex Liverpool ha dato forfait nel primo tempo della sfida contro l'Atalanta: per quanto tempo dovrà rimanere ai box?

Il Como ha perso nuovamente Alberto Moreno. Il terzino spagnolo si è fermato per la seconda volta in pochissimo tempo, stavolta contro l'Atalanta sabato 25 gennaio, dopo essere già stato costretto al cambio contro la Lazio un paio di settimane prima.

Moreno è tornato in campo per la prima volta dopo quella partita, schierato dall'inizio da Fabregas. Ma nel primo tempo della sfida contro i bergamaschi è stato costretto a dare forfait, chiedendo e ottenendo la sostituzione: al suo posto l'allenatore del Como ha mandato in campo il brasiliano Fellipe Jack.

Ma cosa si è fatto Alberto Moreno? E quando potrà tornare in campo? Le ultime sull'infortunio dell'ex giocatore del Liverpool.