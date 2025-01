Infortunio al ginocchio per Touré: esce in barella in Udinese-Roma, le condizioni e quando torna

Udinese vs Roma

Il difensore dell'Udinese si è infortunato nel primo tempo contro la Roma: l'entità dell'infortunio e quando sarà a disposizione di Runjaic.

Brutta notizia in casa Udinese, dove mister Runjaic deve già fare i conti con l’infermeria.

Al 6’ della sfida contro la Roma, Souleymane Isaak Toure ha riportato un problema al ginocchio destro dopo uno scontro di gioco con Pisilli.

A sostituirlo è stato Kabasele, che a pochi minuti dal fischio d’inizio è entrato sul rettangolo verde di gioco.

Ora in casa friulana c'è attesa per conoscere le condizioni di Toure, con la reazione e le prime sensazioni che non lasciano presagire nulla di buono.