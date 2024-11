Infortunio al ginocchio per Castrovilli, l'annuncio della Lazio: lesione al menisco, si deve operare

Il centrocampista classe 1997, finora 6 presenze di cui solo una da titolare, si è fatto male in allenamento: il comunicato e i tempi di recupero.

Non c’è pace per Gaetano Castrovilli. Il centrocampista classe 1997 ha rimediato in allenamento un nuovo infortunio al ginocchio che lo costringerà a stare nuovamente fuori.

Come annunciato dalla Lazio attraverso un comunicato ufficiale, gli esami strumentali a cui si è sottoposto l’ex centrocampista della Fiorentina hanno evidenziato una lesione a carico del menisco mediale dell’arto sinistro.

Un altro infortunio che obbligherà il 27enne ai box, dopo un avvio di stagione e di avventura in maglia biancoceleste non certamente memorabile.