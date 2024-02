Infortunio Abraham: quando torna, quante partite salta e se è in lista UEFA

L'inglese intravede la luce in fondo al tunnel dopo l'infortunio che lo ha tenuto fuori per molti mesi: rientro sempre più vicino.

Per rivederlo in campo servirà ancora del tempo, ma per Tammy Abraham intanto il peggio è ormai alle spalle.

L’attaccante inglese della Roma è fermo dallo scorso 4 giugno 2023, da quando cioè nel corso dell’ultimo turno di campionato contro lo Spezia ha riportato un grave infortunio al ginocchio sinistro che lo ha costretto prima a sottoporsi ad un intervento chirurgico e poi ad un ciclo di riabilitazione che lo sta tenendo lontano dai campi da gioco da molti mesi.

Ma quando potrà tornare a disposizione di Daniele De Rossi il centravanti della Roma?