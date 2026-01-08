Infortuni, stanchezza e testa: cosa non ha funzionato contro il Verona e come arriva il Napoli alla sfida contro l'Inter

Quattro successi consecutivi e un trofeo alzato nel periodo sembravano segnare la svolta decisiva della stagione del Napoli.
Eppure, quello che sulla carta appariva come l’impegno più agevole si è trasformato in una sorpresa amara per la squadra di Antonio Conte, inciampata in casa nel turno infrasettimanale contro l’Hellas Verona.
Gli azzurri si sono infatti trovati sotto 2-0 all’intervallo, costretti a reagire alle reti di Martin Frese e Gift Orban per evitare una sconfitta al Maradona che mancava addirittura dal dicembre 2024, trovando il pari nella ripresa grazie a Scott McTominay e a capitan Giovanni Di Lorenzo.
Ma cosa non ha funzionato nel turno infrasettimanale del Napoli? E come arrivano i partenopei al delicato scontro diretto di domenica a San Siro contro l’Inter?