Infortuni, stanchezza e testa: cosa non ha funzionato contro il Verona e come arriva il Napoli alla sfida contro l'Inter

Fin qui il calendario non ha concesso praticamente alcuna pausa al Napoli. Il trionfo in Supercoppa italiana ha valso sì il primo trofeo stagionale, ma ha anche significato una partita in più rispetto alle avversarie nella corsa allo Scudetto.

La realtà è che i partenopei stanno affrontando la prima stagione con tutte le competizioni - coppe europee incluse - dall’arrivo di Antonio Conte, e mantenere certi ritmi non è affatto semplice.

L’Inter, invece, è ormai abituata a questi impegni e sembra non accusare la fatica, forse grazie all’esperienza o a una rosa che nella sua interezza sta rispondendo meglio.

Il Napoli visto contro il Verona, soprattutto nel primo tempo, è apparso stanco, quasi affannato, probabilmente anche a causa della prestazione di alto livello di tre giorni prima all’Olimpico contro la Lazio.