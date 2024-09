Gli infortuni colpiscono il Real Madrid, tutti gli assenti: Ancelotti è già in emergenza

In questo avvio di stagione il Real Madrid deve fare i conti con numerosi infortuni: l'ultimo è Militao, che ha lasciato il ritiro del Brasile.

Continuano le brutte notizie per il Real Madrid di Carlo Ancelotti: in questa sosta per le Nazionali diversi giocatori hanno lasciato i rispettivi ritiri a causa di un infortunio.

L'ultimo della lista è Eder Militao, che durante un allenamento con il Brasile ha accusato un fastidio muscolare e ha dovuto svolgere degli esami, che hanno evidenziato una lesione.

Il brasiliano è solamente l'ultimo di una lunga lista, con i Blancos che dovranno affrontare i prossimi match di Liga e di Champions League con diverse assenze.