Infortuni e squalifiche, alla Roma è emergenza esterni destri: chi recupera e chi gioca contro la Juventus

Roma vs Juventus

Rensch e Abdulhamid sono infortunati, Saelemaekers squalificato, Celik sulla via del recupero: le possibili soluzioni di Ranieri.

Sette vittorie di fila, un volo che in campionato nessuno sta riuscendo a spegnere, l'unica macchia - pesante - dell'eliminazione dall'Europa League in un mare di sorrisi: la Roma è balzata dalle zone basse della classifica all'Europa in pochi mesi.

Claudio Ranieri, però, ha un problema bello grosso: tutti gli esterni destri presenti nella rosa giallorossa sono attualmente indisponibili. Ed è un guaio che assume una portata enorme guardando al nome del prossimo avversario: la nuova Juventus di Igor Tudor, che scenderà all'Olimpico in posticipo domenica prossima.

Zeki Celik è infortunato, così come Devyne Rensch e Saud Abdulhamid. Mentre Alexis Saelemaekers è stato ammonito nel finale della gara di Lecce, era diffidato e di conseguenza verrà squalificato. Totale, appunto: quattro defezioni, quasi tutte certe.

L'articolo prosegue qui sotto

Chi giocherà, dunque, sulla destra del centrocampo a quattro della Roma contro la Juventus? Chi potrà recuperare per domenica prossima?