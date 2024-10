Pioggia di infortuni al Bologna: Erlic, Aebischer, Ndoye e Iling-Junior ko. I tempi di recupero

Alla vigilia della trasferta contro il Genoa, Italiano si ritrova con quattro elementi in meno: un problema anche verso l'Aston Villa.

Quattro infortuni in un colpo solo. Se non è un record, poco ci manca. Ma non è che la situazione che sta vivendo il Bologna, costretto a fare a meno di più di un elemento per le prossime partite.

Martin Erlic, Michel Aebischer, Dan Ndoye e Samuel Iling-Junior: sono loro i quattro giocatori che saranno costretti a saltare la trasferta del Ferraris contro il Genoa, in programma sabato con calcio d'inizio alle 15.

Non solo: la preoccupazione riguarda anche i successivi impegni della formazione di Vincenzo Italiano, a partire da quello contro l'Aston Villa per la terza giornata del girone di Champions League.