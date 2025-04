Situazione infortunati e squalificati Inter, chi salta il derby contro il Milan e chi recupera per la Roma: le ultime su Bastoni, Dumfries, Mkhitaryan, Thuram e Zielinski

Inter vs Roma

I nerazzurri devono fare i conti con diverse assenze tra il ritorno di semifinale di Coppa Italia e la prossima gara di Serie A.

La sconfitta contro il Bologna, maturata in pieno recupero, è stata un duro colpo per l'Inter, ma i nerazzurri devono subito pensare ai prossimi impegni.

La settimana dopo Pasqua offre infatti altre due importantissime sfide per la stagione della formazione lombarda, ovvero la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan e la sfida a San Siro di campionato contro la Roma.

Simone Inzaghi, tra infortuni e squalifiche, con ogni probabilità non avrà a disposizione l'intera rosa in entrambe le gare: facciamo il punto sulle assenze dei nerazzurri per i prossimi impegni.