Infortunati Euro 2024: i giocatori che saltano gli Europei

Berardi, Acerbi, Koopmeiners, Gavi, De Jong: sono tanti i giocatori che non saranno presenti in Germania a causa di un infortunio. L'elenco.

Euro 2024 è alle porte e vedrà affrontarsi molti dei calciatori più forti del pianeta: quelli della Germania padrona di casa, di una Francia che spera di tornare al successo dopo 24 anni, di un'Inghilterra che vuole spezzare la maledizione, della Spagna, dell'Italia e via dicendo.

Da Kylian Mbappé a Harry Kane, passando per Federico Chiesa, Jude Bellingham, Florian Wirtz, Pedri: le stelle e le stelline presenti in Germania in occasione del torneo continentale quasi non si contano, come in ogni edizione.

Quasi non si contano, però, anche gli assenti a causa di infortunio: nelle ultime settimane si sono moltiplicati, privando il torneo di alcuni dei suoi protagonisti annunciati e impoverendolo leggermente. Anche perché, spesso, si parla di nomi particolarmente importanti del panorama europeo.

L'Italia è in prima fila, tra l'infortunio di Berardi e quello di Acerbi. Ma un po' tutte le nazionali dovranno fare i conti con assenze pesanti. Ecco dunque, squadra per squadra, l'elenco dei giocatori che in Germania non ci saranno per infortunio.